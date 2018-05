Grecia, le quattro principali banche superano gli stress test

editato in: da

(Teleborsa) – Le quattro maggiori banche greche hanno superato gli stress test della Banca Centrale Europea.

Nello scenario avverso, fa sapere il Meccanismo unico di risoluzione di Francoforte, la riduzione di capitale al 2020 sarebbe di circa 9 punti percentuali, che equivalgono a 15,5 miliardi di euro.

Il CET1 ratio so attesterebbe al 9,69% per Alpha Bank, al 6,75% per Eurobank, al 6,92% per NBG e al 5,90% per Piraeus Bank. In tutti e quattro i casi i valori degli istituti resterebbero sopra i limiti patrimoniali richiesti.

La BCE ha precisato che i quattro Istituti sono stati sottoposti agli stress test in anticipo sui tempi al fine di completare la revisione prima della fine del programma di sostegno alla stabilità della Grecia previsto per agosto.