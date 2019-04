Grazie alla Nuova via della Seta, turismo cinese in impennata

editato in: da

(Teleborsa) – Sono previste un milione di presenze in più nel 2019 ed il turismo cinese in Italia è destinato ad impennarsi. Grazie alla Nuova Via della Seta, dalla quale passeranno non solo merci ma anche persone, un’indagine del Centro studi CNA prevede un’impennata dei flussi del 20% in un anno e il 33% in tre anni.

Lo studio calcola che l’affluenza dal Paese asiatico potrebbe superare, durante l’anno in corso, il muro dei sei milioni di presenze, contro i cinque milioni del 2018 e del 2017 ed i 4,5 milioni del 2016, anno in cui l’apertura di undici centri per i visti consolari ha facilitato gli ingressi nel nostro Paese.

A livello economico si stima un aumento degli introiti generati da questa ondata turistica proveniente dall’Estremo Oriente di un miliardo e mezzo di euro. Oltre le spese di viaggio, lo shopping farà da magnete attrattivo. Infatti tra i turisti extra-europei, i cinesi sono quelli che mediamente spendono di più.

L’arte è sicuramente un elemento di richiamo, con Roma al primo posto per fascino e storia, seguita da Venezia, Firenze e Milano.