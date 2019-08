Grandi Navi a Venezia: se ne discute alla Camera e in laguna

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisiva per la soluzione del transito delle navi da crociera nella laguna di Venezia. Domani, 7 agosto, alle 15.30, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sarà in audizione sul tema delle Grandi Navi a Venezia in IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

I problemi legati al passaggio delle grandi navi, dopo la collisione tra la Msc Opera e un battello nel canale della Giudecca e l’incidente sfiorato dalla Deliziosa di Costa Crociere che ha sfiorato la banchina durante una tempesta, hanno innescato un crescendo di polemiche tra il ministro Toninelli e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Sempre domani, in laguna a Venezia, è in programma, nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, la prima riunione del gruppo di lavoro che, su indicazione del ministro dovrà individuare le soluzioni tecniche per l’utilizzo nel 2019 degli attracchi diffusi, per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Al tavolo siederanno, oltre all’Autorità portuale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentanti della Capitaneria di porto di Venezia, della Guardia di finanza, della Polizia di frontiera, dell’Agenzia del demanio, di Venezia terminal passeggeri, Terminal intermodale Venezia, Terminal rinfuse Venezia, Venice Ro Port Mos e delle compagnie crocieristiche interessate. Non ci saranno rappresentanti del Comune di Venezia e della Regione Veneto, che non sono stati invitati.