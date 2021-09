Grandi banche UE, Fitch prevede proseguimento ripresa utili

editato in: da

(Teleborsa) – Fitch si attende un proseguimento della ripresa degli utili nel terzo trimestre nelle 20 maggiori banche europee, anche se con un qualche rallentamento rispetto al primo semestre dell’anno.

In un aggiornamento della sua analisi sul settore, l’agenzia di rating non ravvede particolari criticità sul versante dei crediti deteriorati, anche se avverte che gli accantonamenti proseguiranno. Il panel di banche include Intesa Sanpaolo e Unicredit , accreditandole di livelli di redditività leggermente inferiori alla media del gruppo (un 2% nel rapporto utile operativo e asset ponderati per il rischio) tenendo presente che nelle 20 banche ci sono alcuni outliner che alzano la media con valori superiori al 3%.

Fitch ricorda anche che la maggior parte delle banche finora hanno riportato forti dinamiche degli utili, sostenute dalla ripresa dei mercati e dell’attività bancaria stessa. I bassi tassi di interesse, invece, continueranno a frenare i margini sui tassi, nonostante elevati volumi di prestiti erogati e le condizioni di finanziamento molto favorevoli presso la banca centrale.