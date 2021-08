Grande rialzo per Sonos: giudice stabilisce che Google ha violato i suoi brevetti

editato in: da

(Teleborsa) – Sonos – azienda statunitense d’elettronica di consumo specializzata in dispositivi audio – scambia con una performance decisamente positiva del 9,95% a Wall Street, attestandosi a 41,94. Il titolo è salito dopo che un giudice della International Trade Commission ha stabilito che Google (Alphabet) ha violato alcuni dei brevetti di tecnologia audio dell’azienda.

Secondo Sonos, le tecnologie carpite da Google sono state utilizzate per realizzare la gamma degli altoparlanti Google Home e i telefoni Pixel. Per questo, secondo la stampa statunitense, la sentenza potrebbe portare a un divieto di importazione per alcuni smartphone Pixel e altoparlanti Nest.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 42,87 e successiva a 45,1. Supporto a 40,64.