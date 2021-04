Grande rialzo per Moderna. Sta studiando terza dose booster

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima la performance della società americana di biotecnologia, che si attesta a 156,1 con un aumento del 4,27%. Il CEO della società, Stephane Bancel, ha detto oggi che spera di avere un richiamo per il suo vaccino Covid a due dosi disponibile per l’autunno. Moderna aveva già annunciato di stare lavorando a una terza iniezione di vaccino anti-Covid, definita dose “booster“.

“Voglio assicurarmi che ci siano vaccini boost disponibili in autunno in modo da proteggere le persone mentre entriamo nella prossima stagione autunnale e invernale negli Stati Uniti”, ha detto Bancel in un’intervista alla CNBC. Il mese scorso, il National Institutes of Health ha iniziato a testare dei vaccini che Moderna intende utilizzare come terza iniziazione, con l’obiettivo di aumentare la protezione immunitaria anche contro le varianti che stanno emergendo.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 158,2 e successiva a 163,2. Supporto a 153,2.