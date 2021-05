Granarolo acquisisce 100% Granarolo Uk

editato in: da

(Teleborsa) – Granarolo S.p.A. annuncia l’acquisizione del 49% di Granarolo UK Ltd e porta la propria quota di capitale dal 51% al 100% nell’ottica di consolidare la propria presenza nel Regno Unito, così come avvenuto in Francia. Lo rende noto l’azienda in un comunicato.

Granarolo UK Ltd, società di diritto inglese nata nel 2013 dalla partnership tra Granarolo e Fratelli Bosco Ltd per la distribuzione nel Regno Unito di prodotti lattiero caseari, è cresciuta nel 2018 grazie all’acquisizione del 100% del Gruppo Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi, ambient e surgelati nel Regno Unito. Nel 2020 il fatturato consolidato realizzato da Granarolo UK è stato di circa 60 milioni di euro, un risultato in leggera decrescita, influenzato dalle conseguenze della pandemia nel Paese. In UK Granarolo rappresenta oggi il 10,4% del dairy italiano esportato.



Per Granarolo le vendite all’estero nel 2020 hanno rappresentato il 33% del totale. L’azienda si è attestata tra i principali player nell’export di prodotti dairy italiani nel mondo, con una crescita media di 0,4 punti a volume della sua quota, arrivando a rappresentare l’8,8% del totale dairy italiano nel mondo. In particolare, la crescita nel Regno Unito è stata di 2,2 punti, raggiungendo il 10,4% del totale paese. Nel piano strategico 2021-2023 sono previste diverse acquisizioni con focus su produttori dairy nei mercati strategici.

“Il consolidamento di Granarolo UK è un tassello importante della politica di crescita del Gruppo all’estero – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A.- Il progetto è quello di replicare le positive performance raggiunte sul mercato francese dove siamo cresciuti in modo significativo raggiungendo una quota a volume del 18,5% del totale dairy italiano. Puntiamo nel corso dell’anno ad acquisire società operanti nel mercato di riferimento in Italia, in Europa e Oltre Oceano”.