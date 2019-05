editato in: da

(Teleborsa) – Accelera l’economia britannica nel 1° trimestre dell’anno.

Il PIL del Regno Unito ha evidenziato infatti un incremento dello 0,5% su trimestre sopra il +0,2% registrato nei tre mesi precedenti ed in linea con le degli analisti.

Secondo i dati dell’ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la prima stima preliminare, la crescita tendenziale è attesa all’1,8%, in aumento rispetto all’1,4% precedente come stimato dal consensus.