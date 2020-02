Gran Bretagna, disoccupazione cresce meno del previsto

editato in: da

(Teleborsa) – Resta in salute il mercato del lavoro in Regno Unito che evidenzia ancora bassi tassi di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è rimasto sostanzialmente stabile a dicembre al 3,8%, in linea con le attese.

Crescono meno del previsto, invece, i senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione, che a gennaio sono risultati in aumento di 5.500 unità, dopo i +2.600 di dicembre (dato rivisto al ribasso da 14.900 unità).

Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta migliore delle attese degli analisti che indicavano un aumento dei disoccupati di 22.600 unità.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato un incremento del 3,2% escludendo i bonus (era atteso un +3,3%, il precedente era +3,4%), mentre aumenta del 2,9% includendo questa componente (consensus +3%, precedente +3,2%).