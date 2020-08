GPS, ultimi giorni per ricorrere con Anief contro la tabella di valutazione dei titoli

editato in: da

(Teleborsa) – Ultimi giorni per poter presentare la domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che servono per l’assegnazione della supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. Si stima che vi siano più di 200mila posti vacanti e disponibili dal prossimo anno.

Lo ricorda il Presidente del Sindacato delle scuola Anief, Marcello Pacifico, in una intervista rilasciata a Teleborsa, ricordando che il nuovo sistema delle GPS rivede le tabelle di valutazione dei titoli. Una revisione che l’Anief ha denunciato come “inopportuna”.

“Lo studio legale dell’Anief, consultando la giurisprudenza, ha ritenuto che ci siano diversi vizi di legittimità, in primo luogo perché si va a violare il principio di affidamento“, afferma Pacifico, ricordando che il precedente sistema delle graduatorie d’Istituto era in vigore da 15 anni ed i precari vi avevano fatto riferimento per ottenere le supplenze.

“C’è poi una violazione della ragionevolezza e del merito, basti pensare che ci sono diversi titoli che sono stati squalificati e addirittura neanche ritenuti validi. Per questo motivo lo studio legale cui si appoggia l’Anief ha ritenuto di portare avanti alcuni ricorsi”.

“Si chiede, innanzitutto, di ripristinare i titoli precedentemente ammessi – master, perfezionamenti, diploma di specializzazione biennale – e poi di riconoscere la certificazione linguistica B2. E ancora, si ricorre contro le tabelle di valutazione dei titoli per strumento musicale e per i titoli artistici del coreutico e, ancora, per far valutare come specifico il servizio svolto in alternativa a quello della religione cattolica ed il servizio militare di leva”.

“Sono tutti ricorsi che puntano ad ottenere il punteggio giusto, che ciascuno merita e si aspettava. Al TAR sarà dunque data di nuovo la parola per stabilire se l’ordinanza rispetta la norma primaria o se invece è discriminatoria e debba essere censurata”.