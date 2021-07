Gps personale docente: Cds dà ragione ad Anief. Irragionevole decurtare i punti del Master

editato in: da

(Teleborsa) – “Ancora una volta Anief dimostra di avere ragione nelle aule dei Tribunali. Questa volta è il Consiglio di Stato che ha fissato a breve, a novembre, una sentenza di merito sul punteggio ha avuto nelle graduatorie delle supplenze”. Lo annuncia Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, ricordando che “quando sono state aggiornate le graduatorie per le supplenze si è deciso di maniera irragionevole di valutare in maniera differente, rispetto alle GaE e rispetto alle Graduatorie d’Istituto, il punteggio attribuito per esempio ai Master”.

Il punteggio – sottolinea – è stato ridotto da 3 punti a 1 punto, “andando contro anche a quella politica che tendeva a valorizzare i titoli universitari”.

Tutto questo potrebbe cambiare se, come sembra trasparire dall’accoglimento dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sarà confermato

l’orientamento di censurare il bando che ha diminuito la valutazione di questi titoli. “Ciò significherà che bisognerà andare a rivedere tutti i contratti che, nel frattempo, sono stati assegnati quest’anno per le supplenze ed i prossimi anni addirittura per le immissioni in

ruolo dalla prima fascia delle GPS”.