GPS-Assunzioni in ruolo, ultima settimana per presentare la domanda e ricorrere

(Teleborsa) – Ultima settimana per poter presentare la domanda per le immissioni in ruolo dell’ultima fase del piano straordinario. Si tratta delle immissioni in ruolo dedicate al personale inserito nella prima fascia delle GPS e negli elenchi aggiuntivi della prima fascia. Ultima settimana utile anche per il personale di prima e seconda fascia per indicare la preferenza delle scuole dove concorrere per una supplenza annuale.

Lo ricorda Marcello Pcifico, Presidente del sindacato Anief, sottolineando che per quest’ultima categoria è importante fare domanda questa settimana, perché finalmente si ha coscienza delle disponibilità delle sedi vacanti e deli posti disponibili, come non si aveva nei primi giorni a partire dal 10 agosto, quando è stata aperto il periodo per fare domanda.

“Ora quindi si può scegliere con maggiore consapevolezza però Anief ribadisce la necessità di allargare la platea degli aspiranti al posto di ruolo”, afferma il sindacalista, aggiungendo “siamo convinti che chiunque sia in prima fascia, anche senza i tre anni di servizio nella scuola statale e anche senza i tre anni di servizio su posto comune, abbia comunque diritto ad avere un posto riservato”.

“Stiamo attivando questo contenzioso, già abbiamo avuto migliaia di adesioni e continuano ad arrivare. C’è tanta richiesta di consulenza, specialmente in presenza, nel rispetto delle regole Covid”, sottolinea Pacifico.

“Anief c’è e riteniamo che anche chi è inserito in seconda fascia delle GPS abbia diritto allo scorrimento delle graduatorie per i ruoli. Ecco perché abbiamo invitato gli uni e gli altri a presentare la domanda cartacea che abbiamo messo a disposizione”, afferma il Presidente del sindacato, ricordando che questa domanda “servirà poi per aderire al contenzioso e sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma che è palesemente irragionevole e ancora una volta discriminatoria”.

“Chiunque è interessato deve quindi presentare la domanda cartacea per aderire al ricorso e rivendicare i propri diritti in tribunale con un sindacato che, anche in pieno agosto, mantiene aperte le proprie strutture al fine di poter dare la consulenza migliore ad iniziare il prossimo anno scolastico”.