(Teleborsa) – GPI comunica che è diventata esecutiva l’aggiudicazione della gara per la realizzazione del sistema di Electronic Patient Record per l’Assistenza Sanitaria Primaria per lo Stato di Malta.

Il valore complessivo dell’appalto ammonta a circa 5 milioni di euro; la durata del contratto è di 9 anni, di cui 1 per la fase di implementazione e 8 per la fase di supporto e manutenzione.