GPI perfeziona l’acquisto 60% di Xidera

(Teleborsa) – GPI ha perfezionato l’acquisto del 60% di Xidera, realtà informatica specializzata nella gestione dell’accoglienza. Progetta e sviluppa software gestionali mirati all’azzeramento delle code negli uffici aperti al pubblico, alla gestione degli appuntamenti, alla razionalizzazione dei percorsi degli utenti e al dimensionamento ottimale delle risorse destinate all’accoglienza.

Xidera ha registrato, nel 2016, ricavi per 1,1 milioni di euro, un EBITDA margin del 25% e una Posizione Finanziaria netta di 0,4 milioni di euro. La società è in forte crescita e si stimano per il 2017 ricavi in incremento del 35%.

Il corrispettivo per l’acquisizione del 60% del capitale di Xidera è pari a circa 1 milione di euro. Il pagamento è previsto per circa la metà in denaro e per il rimanente in azioni proprie valorizzate Euro 15 ciascuna. Sono altresì previste opzioni di acquisto e vendita da esercitare decorsi 37 mesi dal closing aventi ad oggetto il 40% del capitale di Xidera.