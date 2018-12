GPI, ok Consob a passaggio da AIM Italia a MTA

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ha approvato il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarieGPIe dei warrant sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

Lo sa sapere la stessa GPI spiegando che l’approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale, in data 17 dicembre 2018, Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione alla quotazione degli Strumenti Finanziari sul MTA.

GPI è assistita da UBI Banca, in qualità di Sponsor. Pavia e Ansaldo Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di GPI mentre lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners quale consulente legale dello Sponsor. KPMG è la società di revisione mentre lo Studio Baldi & Partners agisce quale consulente per il controllo di gestione.