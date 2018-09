GPI acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – GPI, società attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale, ha acquistato, nel periodo compreso tra il 4 e il 7 settembre 2018 inclusi, complessive 2.000 azioni proprie, pari allo 0,013% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di 9,0210 euro per azione, per un controvalore complessivo di 18.041,97 euro.

Gli acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 settembre 2018 a valere sull’autorizzazione concessa dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2018.

Ad oggi, GPI detiene direttamente 43.424 azioni proprie, pari allo 0,273% del capitale sociale.