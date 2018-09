GPI acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – GPI ha acquistato, nel periodo compreso tra il 10 e il 14 settembre 2018 inclusi, complessive n. 3.000 azioni proprie, pari allo 0,019% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di Euro 8,9313 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 26.793,98.

A seguito degli acquisti comunicati in data odierna, GPI detiene direttamente 23.596 azioni proprie, pari allo 0,148% del capitale sociale.

Intanto in Borsa rimane sostanzialmente invariata la seduta per l’azienda leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, che scambia sui valori della vigilia.