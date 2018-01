(Teleborsa) – Proseguono gli acquisti di azioni proprie da parte del Gruppo GPI che ha comunicato di aver messo in portafoglio, tra il 15 e il 19 gennaio 2018, 4.100 azioni, pari allo 0,026% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 10,618 euro per azione, per un controvalore complessivo di 43.535,18 euro.

La Società, al 23 gennaio, detiene direttamente 14.824 azioni, pari allo 0,09% del capitale sociale.