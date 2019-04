Governo, vertice a Palazzo Chigi con Conte, Salvini e Di Maio

editato in: da

(Teleborsa) – Vertice a Palazzo Chigi per il pranzo fra il Premier Giuseppe Conte ed i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro precede la partenza del premier per il Consiglio europeo a Bruxelles, all’indomani del CdM sul DEF che ha certificato un pesante taglio delle stime di crescita dell’Italia.

E proprio a causa del DEF, della necessità di reperire risorse per la Flat Tax e della divergenza di vedute fra Lega e M5S, il pranzo di lavoro potrebbe rappresentare un tentativo del Presidente del Consiglio di abbassare la tensione e mediare fra i due partiti della maggioranza.

In occasione della festa della polizia a Roma, Conte ha chiarito che il governo punterà ad una “spending review e tax expenditures” per compensare le risorse necessarie a finanziarie le misure varate dal governo, invece che sull’aumento IVA come si era paventato. Una necessità ventilata, numeri alla mano, dal Ministro dell’Economia Giovanni tria in occasione del CdM sul DEF.

“Aumentare l’Iva per fare la flat tax è una follia, la flat tax si farà ma non aumentando l’IVA”, ha chiarito oggi il leader Cinquestelle Luigi Di Maio.

Intanto, l’altro vicepremier Matteo Salvini tira dritto sulla Flat tax e conferma “entro l’anno di approvare una rivoluzione storica per semplificare la vita alle famiglie italiane”. “Il principio – ha detto – è semplificare e far pagare meno, non tutti ma tanti”.