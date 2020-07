Governo verso nuovo scostamento bilancio

editato in: da

(Teleborsa) – “Forse questa settimana, per andare in Parlamento la prossima, porteremo un nuovo scostamento di bilancio per rifinanziare alcuni interventi già messi in campo e prevederne di nuovi”. Lo ha detto il Viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, intervenendo a un workshop sul tema “L’impiego delle tecnologie spaziali e digitali per la valorizzazione del patrimonio pubblico”.

Misiani ha ricordato che “da marzo in avanti il Governo ha messo in campo interventi di grande portata per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della crisi: tre decreti, che abbiamo via via convertito in legge, che hanno messo in capo 75 miliardi come indebitamento netto, 180 miliardi come fabbisogno e una liquidità per oltre 700. Stiamo andando avanti”.

Il Viceministro ha poi voluto sottolineare che “Il patrimonio pubblico non è e non può essere un bancomat per fare cassa” precisando che “dovremo avviare un percorso di riequilibrio dei conti pubblici perchè stiamo finanziando a deficit, come era inevitabile che fosse, i provvedimenti di questi mesi. Ma non sarà la cessione del patrimonio pubblico la leva su cui costruire questo risanamento. Nella visione del Governo è elemento fondamentale di sviluppo del nostro Paese”.

Quanto allo smart working, ha concluso Misiani, “è una delle eredità largamente positiva, una delle poche, di questi mesi di emergenza”.