Governo, Salvini non cede: “Al Tesoro mai un amico di Berlino”

(Teleborsa) – “Sono davvero arrabbiato”. Parole che pesano come un macigno quelle che ieri sera Matteo Salvini ha affidato a un post su facebook che incassa pure il like di Di Maio, che sembrano sbarrare la strada all’esecutivo M5s-Lega preannunciando una possibile rottura.

Salvini: “Tedeschi insultano, no a ministro che piace a loro” – Non contento, il leader del Carroccio rincara la dose anche oggi “Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell’Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani”.

SALVINI-MATTARELLA , MURO CONTRO MURO – Il nodo da sciogliere è sempre quello del ministero dell’Economia, con il discusso nome di Paolo Savona che per il Colle non sarebbe garanzia di un solido ancoraggio all’Unione europea.

O SAVONA O VOTO? – Ad 82 giorni dalle elezioni sull’Italia torna lo spettro del ritorno alle urne e fonti vicine al Carroccio fanno sapere che Matteo Salvini sarebbe pronto addirittura a far saltare il banco qualora persistesse il veto sul nome dell’economista.

SPREAD SFONDA QUOTA 200 – Intanto, ieri, altra giornata di tensione per i titoli di Stato italiani con lo spread che nel pomeriggio è schizzato fino a quota 215, oltre 20 punti sopra l’apertura, per poi riscendere in area 205 alla fine della seduta.

L’AFFONDO DI RENZI – “Lo spread sale ai massimi dal 2013. Non pensate che sia una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni i mutui per le famiglie costeranno di più, l’accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico. Chi è il colpevole? Non c’è nessun complotto, non guardate Bruxelles, non è colpa dei mercati finanziari. Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio”. Così scrive su Facebook l’ex premier e segretario del Pd, Matteo Renzi.