Governo prepara piano anti-Covid

editato in: da

(Teleborsa) – “Escludiamo” nuovi lockdown, “ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus”. Così il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24.

Intanto, atteso ad ore il nuovo DPCM che sarà presentato oggi al Consiglio dei Ministri e varato dopo il passaggio in Parlamento, mascherine obbligatorie anche all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure nazionali sulle quali si sta ragionando in chiave anticovid.

“Il virus sta tornando, ma noi siamo più forti, lo abbiamo già dimostrato. E per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia. Usiamo le mascherine e rispettiamo tutte le norme anti Covid. Dimostriamo al mondo chi siamo. Anche perché grazie al senso civico e all’atteggiamento responsabile degli italiani abbiamo superato già una volta questa crisi sanitaria”. Lo scrive su Facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Rispetto ad eventuali novità sul fronte dei trasporti nel prossimo DPCM, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli ha detto che se ne discuterà più tardi e “valuteremo se ci saranno delle modifiche da fare anche alla luce delle evidenze di questi giorni, soprattutto sul trasporto pubblico locale”. Alla domanda se potrà cambiare la capienza degli autobus ha risposto “no”, a margine di un convegno nella sede della Cgil.

Nel frattempo, è stato riattivato alla Protezione Civile il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’emergenza Covid. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla Protezione Civile, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l’approvvigionamento di materiali. Durante il vertice non sarebbero emerse al momento particolari criticità. All’incontro hanno partecipato – alcuni in videoconferenza – il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, tecnici e assessori in rappresentanza delle varie regioni. A quanto si apprende, il prossimo incontro è fissato per venerdì prossimo.

Intanto il Covid entra pesantemente anche nella vita delle istituzioni con diversi esponenti politici che in queste ore sono risultati positivi.