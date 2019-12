Governo, il Milleproroghe “salvo intese” possibile in Gazzetta gia da oggi 30 dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre accese le polemiche dopo l’approvazione in Parlamento in via definitiva della Manovra 2020, mentre per il Governo Conte 2 si profila un gennaio di fuoco. Tre Decreti di fondamentale importanza devono essere convertiti in Legge con estrema rapidità, pena la decadenza.

A cominciare dal Milleproroghe dai contenuti più che delicati, approvato “salvo intese”, clausola colma d’incertezze, che riguarda soprattutto la decadenza delle concessioni autostradali con forti tensioni nella maggioranza. Dal “Palazzo”, al lavoro per tutta la nottata per la “quadra del testo”, si darebbero per certe firma e pubblicazione in Gazzetta già da oggi lunedì 30 dicembre. La conversione in Legge da parte delle Camere dovrà poi avvenire entro il 1 marzo.

Il tempo stringe anche per Alitalia e Banca Popolare di Bari. L’ulteriore “prestito ponte” per la compagnia aerea è stato presentato a Montecitorio il 2 dicembre scorso e la Commissione Trasporti ha fissato al 7 gennaio la scadenza per gli emendamenti. Poi l’esame di Camera e Senato e conversione in Legge entro il 31 gennaio.

Il Decreto per il salvataggio della Popolare di Bari è del 16 dicembre, con emendamenti da presentare in Commissione Finanze entro il 13 gennaio. Poi discussione e voto dei due rami del Parlamento con conversione in Legge entro il 14 febbraio.