Governo, Gualtieri: maggioranza può e deve andare avanti

(Teleborsa) – “Questa maggioranza può e deve andare avanti fino alla fine della legislatura, perchè per cambiare il Paese non si può costantemente cambiare”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, intervistato da Fanpage.it.

“Bisogna concentrarsi per tre anni – aggiunge – Abbiamo preso un Paese sull’orlo del baratro, avevamo lo spread alle stelle, adesso abbiamo una grande opportunità di stabilità per tre anni e dobbiamo concentrarci per realizzare il nostro programma”.

Le tensioni tra le componenti della maggioranza, prosegue, sono “un dibattito da cui preferisco tenermi fuori e invito tutti i partiti della maggioranza a concentrarsi su un lavoro unitario e positivo perchè c’è molto da fare”.

Tra i piani del Governo c’è anche la riforma del Fisco, considerata un’azione prioritaria. “La nostra impostazione – spiega ancora il Titolare del Tesoro – è completamente diversa da quella della Lega. Loro hanno detto: condono fiscale e flat tax. Noi invece diciamo no ai condoni e, invece, lotta all’evasione fiscale, perché abbiamo 109 miliardi sottratti al Fisco ogni anno. Poi diciamo riforma fiscale ma con la progressività: chi guadagna di più paga di più. Dentro questo schema noi vogliamo ridurre la pressione fiscale, innanzitutto su chi lavora. E vogliamo rendere il nostro fisco più equo, più giusto e più semplice”.