Governo, è scontro Lega-M5S. Salvini: “Ai mercati servono tempi certi”

(Teleborsa) – Ufficializzata la crisi di governo, a Lega e M5S sono bastate meno di 24 ore per passare da alleati ad acerrimi nemici, con scambio di accuse reciproche.

Da una parte c’è Matteo Salvini che ha già iniziato la campagna elettorale, chiedendo agli italiani di dargli “pieni poteri” e di andare subito al voto per evitare un governo M5S-PD visto che “Renzi e Di Maio hanno gli stessi toni”.

“Saremo a Roma lunedì, martedì e tutto il tempo necessario anche a Ferragosto, se serve. Speriamo che nessuno la butti più avanti perché anche i famosi mercati hanno bisogno di tempi certi. E quindi se si perdono 10-15 giorni senza un Governo legittimato è un problema”, ha ribadito il leader del Carroccio che ha risposto all’invito del premier Giuseppe Conte di riferire in Parlamento sulla crisi. “Siamo pronti a chiarire in Parlamento, anzi speriamo che il Presidente del Consiglio arrivi già settimana prossima”, la sua risposta.

Dall’altra c’è il Movimento 5 Stelle che attacca l’ex alleato di governo con toni molto duri. “Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto, giullare“, si legge in una nota del movimento. “Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese”.