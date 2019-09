Governo, è il giorno del voto su Rousseau

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi passi avanti per un possibile governo Conte bis. Dopo l’appello del premier incaricato Giuseppe Conte ai sostenitori di M5S e PD, ora tocca agli iscritti del movimento esprimersi con il voto sulla piattaforma Rousseau della Casaleggio Associati.

Il voto, su cui non sono mancate polemiche per il significato politico e tecnico (il no al governo precedeva il sì nella prima formulazione della domanda), si svolgerà dalle 9 alle 18.

Nel frattempo, 5 Stelle e Partito Democratico registrano passi avanti per la formazione del nuovo esecutivo: Luigi Di Maio avrebbe rinunciato alla carica di vicepremier, dando nuova linfa alle trattative con i dem.

Impazzano nel frattempo i nomi per il toto-ministri con l’ipotesi del Viminale, dell’ex alleato Matteo Salvini, proprio al capo politico dei pentastellati.