Governo, Di Maio punzecchia Salvini: “Copertura flat tax un mistero”

(Teleborsa) – Resta alta la tensione nel Governo: proseguono le schermaglie tra i due Vicepremier Salvini e Di Maio che continuano a punzecchiarsi a distanza.

A dar fuoco alle polveri, questa mattina, il Ministro dell’Interno che ha evocato, senza troppi giri di parole, il ritorno alle urne: “È chiaro che se arriva una manovra inadeguata…Noi abbiamo in testa un’idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Sennò il coraggio lo chiediamo agli italiani“, ha detto in una intervista al Corriere della Sera.

“Se c’è responsabilità possiamo andare avanti – ha replicato dai microfoni di Radio Anch’io il collega Luigi Di Maio – ma se questi continui attacchi sono diretti a chiedere qualche ministero in più, lo chiedano pubblicamente”.

Spazio poi a una stoccata al veleno: “Le coperture per la Flat tax restano un mistero“, ha sottolineato ancora il leader pentastellato. “Abbiamo una manovra da fare per abbassare le tasse – ha spiegato – ma se il cavallo di battaglia della Lega è la Flat tax, ci aspettiamo da loro il numero dei miliardi che servono”.