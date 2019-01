Governo, crac banche e rimborsi: ristori fino al 95%

editato in: da

(Teleborsa) Sono migliaia i risparmiatori italiani che negli anni, purtroppo, sono rimasti vittime dei vari crac delle banche. Un vero e proprio dramma per centinaia di famiglie che si sono trovate a perdere tutto, o quasi, loro malgrado, costretti a dire addio a una bella fetta dei propri risparmi. Addio o arrivederci? In questo caso, la parola magica, ambita e allo stesso molto improbabile èsenza dubbio rimborso, ma proprio in quest’ottica l’anno da poco iniziato dovrebbe invece portare buone nuove alla vasta platea dei truffati.

Veneto all'Etruria, il Governo Conte ha infatti promesso a più riprese di intervenire, rimborsando tutti. Sul piatto 1,5 miliardi spalmati in 4 anni per risarcire le famiglie che hanno perso i loro soldi con le azioni e i bond anche subordinati, finora rimasti esclusi, grazie al Fondo Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori) che sarà gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, addetto appunto ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori.

OCCHIO ALL’UE – Ma c’è un però, da non sottovalutare: a guastare la festa potrebbe pensarci infatti l’Ue bollando un rimborso così esteso,come un bail-out, ossia un salvataggio a spese dello Stato, una volta ammesso e oggi vietato. Ne sa qualcosa il Governo Gentiloni che due anni fa aveva appositamente fissato dei paletti molto stringenti – proprio per evitare di incassare lo stop di Bruxelles – che si muovevano dentro al perimetro della direttiva Brrd, che dal 2015 ha ridisegnato le regole per i salvataggi bancari, e relativi rimborsi.

Gli indennizzi, la platea – Per gli azionisti l’entità dell’indennizzo è stabilita al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Molto più generoso il ristoro per gli obbligazionisti subordinati: fino al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro. L’indennizzo sarà corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. Per le obbligazioni subordinate inoltre verrà calcolato e sottratto dall’indennizzo il differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. E chi ha già percepito l’80% di indennizzo potrà beneficiare di un ulteriore ristoro del 15%.