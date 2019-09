Governo, convocati a Palazzo Chigi i capigruppo M5S-PD

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5S e PD per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c’era stato un primo incontro, con Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli per il M5s, Graziano Delrio e Andrea Marcucci per il PD.

I pentastellati si sono riuniti a Palazzo Chigi dopo giorni di incontri e trattative con il Partito Democratico. Il leader Luigi Di Maio avrebbe detto ai suoi Ministri e Sottosegretari uscenti che la nascita del nuovo Governo dipenderà dal voto degli iscritti M5S in programma domani dalle 9 alle 18 sulla piattaforma Rousseau.

Cabina di regia anche per il Pd al Nazareno, per discutere il da farsi. Presenti il presidente Paolo Gentiloni, i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio, le vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani, il tesoriere Luigi Zanda.