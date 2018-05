Governo, Conte: “Non potrò sciogliere la riserva prima di domenica 27 o lunedì 28”

editato in: da

(Teleborsa) – “E’ stata una mattinata di lavoro molto proficua. Stiamo lavorando per dare il Governo del cambiamento a questo Paese”. Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte, il Premier incaricato ha incontrato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario federale della Lega Matteo Salvini.

Procede tutto per il meglio – ha assicurato Di Maio – L’incontro è andato bene. Sulla squadra di Governo la parola spetta al presidente Conte e al presidente della Repubblica”.

“Non lo nascondo. Sta sorgendo qualche problema. Ci sono nodi da sciogliere e bisogna limare gli accordi. Non potrò sciogliere la riserva prima di domenica o lunedì. Forse ero stato troppo ottimista. Ma le trattative sono così”, scrive Conte su Twitter.

Stamane 25 maggio, il Premier incaricato ha incontrato i vertici di Bankitalia per circa un’ora e mezza, dopo che ieri 24 maggio aveva ricevuto a Montecitorio tutte le delegazioni dei partiti per dare vita al nuovo Governo.

Resta da sciogliere il nodo Economia, con il Quirinale deciso a non accettare diktat. Proprio come recita l’articolo 92 della Costituzione “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”.

Di Maio e Salvini sostengono la candidatura dell’economista Paolo Savona, ma il Quirinale sembra indeciso vista la sua fama anti-euro. Il professore, definendosi “europeista”, chiede a Mattarella un incontro.

Intanto lo spread è tornato sopra i 200 punti. Il rialzo del differenziale legato alla formazione di un nuovo Governo M5S e Lega non creerà rischi sistemici per l’Eurozona. Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs: “Crediamo che lo spread sovrano italiano rimarrà superiore ai livelli che sarebbero ottimali al momento (120-140 punti base) ma non raggiungerà valori tali da creare problemi sistemici per l’intera Eurozona”.