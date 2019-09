Governo, Catalfo: ora sfide importanti per dare all’Italia mercato lavoro all’avanguardia

editato in: da

Il Governo Conte bis parte con un grande impegno da affrontare, quello del lavoro e delle relative problematiche.

“Il Governo ha ottenuto la piena fiducia delle due Camere. Ci aspettano sfide grandi ed importanti per dare all’Italia un mercato del lavoro sempre più inclusivo e all’avanguardia, nel rispetto della Costituzione e dei diritti dei lavoratori. Da ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali mi impegnerò quotidianamente perché ciò accada“. È quanto scrive su Facebook la neo ministra Nunzia Catalfo, dopo che il governo ha incassato anche la fiducia del Senato.

“Salario minimo una legge sulla rappresentanza sindacale e un’altra, fondamentale e non più rinviabile, per la parità di genere nelle retribuzioni, senza dimenticare la realizzazione di un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali saranno tra le priorità dell’azione dell’Esecutivo”, afferma la ministra.

“Reddito di Cittadinanza e Quota100 – conferma il Catalfo – restano. Entrambe le misure possono essere migliorate ma non sono in discussione. Dobbiamo lavorare con sempre maggiore forza sul potenziamento delle politiche attive e dei Centri per l’Impiego. È un lavoro complesso ma lo faremo con la forza e l’abnegazione che ci contraddistinguono”.

“Come MoVimento 5 Stelle, abbiamo sempre sostenuto che ‘nessuno deve rimanere indietro‘. Lungo questa direttrice continueremo a muoverci per il bene di cittadini e famiglie”, conclude la titolare del Lavoro.

Tra gli altri obiettivi del Governo Conte bis che dovrebbero favorire i lavoratori c’è anche il taglio del cuneo fiscale, che passerebbe per un meccanismo di detrazioni fiscali. In queste detrazioni riterrebbero anche gli “80 euro” di Renzi, che saranno estesi anche a fasce di reddito oggi escluse (ad esempio, incapienti e lavoratori con oltre 26.600 euro).

Una riduzione del cuneo così congegnata andrebbe a vantaggio dei soli lavoratori che, secondo alcune simulazioni, otterrebbero in questo modo un aumento delle retribuzioni fino a 1.500 euro netti l’anno.

Nunzia Catalfo, siciliana classe 1967, ha preso il posto di Luigi Di Maio al Ministero del Lavoro ed è considerata la “madre” del Reddito di Cittadinanza. È entrata in Parlamento nel 2013, quando è stata eletta al Senato con il M5S. Catalfo si definisce “da sempre sensibile ai temi sociali”.