Google, UE apre inchiesta antitrust su business pubblicità digitale

(Teleborsa) – La Commissione europea ha avviato un’inchiesta antitrust sulle attività di pubblicità digitale di Alphabet, la holding che controlla Google, per verificare se la società ha infranto le regole di concorrenza favorendo i propri servizi di inserzione pubblicitaria on line creando così svantaggi per i concorrenti, gli inserzionisti e gli editori online.

“L’indagine formale esaminerà in particolare se Google stia distorcendo la concorrenza restringendo l’accesso di terze parti ai dati degli utenti a scopi pubblicitari su siti web e app, riservando tali dati a uso proprio” si legge in una nota della Commissione europea.



