Google, multa record per lo sfruttamento dei dati personali

(Teleborsa) – Multa record da 50 milioni di euro per lo sfruttamento dei dati personali. Questa la salata sanzione che Google dovrà pagare in Francia per non avere informato a dovere i suoi utenti e aver violato il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

A renderlo noto la Commission nationale de l’informatique et des liberte’s (CNIL), l’autorità che si occupa di tutela della privacy nel paese D’oltralpe, precisando che il colosso statunitense non avrebbe fornito informazioni trasparenti e facilmente accessibili sulle sue politiche di gestione dei consensi dei dati dei propri utenti.

Per la società è la prima multa consistente legata al GDPR, in vigore dallo scorso anno.

Google ha confermato, proprio perché prende sul serio la privacy degli utenti, di voler studiare la multa prima di assumere nuove decisioni.

