Google, crescita più lenta ricavi ma titolo balza in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati oltre le attese per Alphabet, la holding che controlla Google, a dispetto della crescita più lenta dei ricavi registrata dal motore di ricerca, per effetto dei minori ricavi pubblicitari.

Il 1° trimestre si è chiuso con ricavi in crescita del 13% a 41,1 miliardi di dollari, più lento del 17% registrato nel trimestre precedente, con il Cloud che ha contribuito per 2,78 miliardi di ricavi e YouTube per circa 4 miliardi. Escludendo i costi di acquisizione del traffico (pari a 7,45 miliardi), il volume di ricavi si attesta a 33,7 miliardi di dollari, in crescita del 10% e al di sopra delle attese degli analisti. L‘utile per azione adjusted nel 1° trimestre si è attestato a 9,87 dollari, deludendo il consensus che indicava un EPS di 10,35 dollari.

Prospettive in chiaroscuro: Alphabet attende nel 1° trimestre un EPS di 14,21 dollari ed un volume di ricavi esclusi costi di acquisizione del traffico in calo a 29,86 miliardi.

Il titolo Alphabet però è salito del 4% in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati.

(Foto: © Ken Wolter/123RF)