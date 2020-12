Google, ancora difficoltà con Gmail: problemi per 15mila utenti

editato in: da

(Teleborsa) – Non sono stati risolti del tutto i problemi che lunedì hanno mandato in down i servizi Google in tutto il mondo. Ancora in particolare difficoltà nella giornata di ieri infatti Gmail, il servizio di posta elettronica del gigante tecnologico statunitense.

“Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti”, ha scritto Google. La ‘panne’ riguarda più di 15mila utenti soprattutto in Nord America e in Gran Bretagna“.

Gli altri servizi, come Google Maps o Youtube, oltre al motore di ricerca, sembrano invece aver ripreso a funzionare bene.

(Foto: Gopakumar R CC BY-SA 1.0)