Google, accordo con Allianz e Munich Re per proteggere utenti cloud

(Teleborsa) – Google ha stretto un accordo con due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi in cloud. Allianz AGCS, la società di Allianz che si occupa di assicurazioni per il ramo corporate, e Munich Re, gruppo assicurativo tedesco, hanno sviluppato congiuntamente una nuova polizza assicurativa contro i rischi informatici chiamata “Cloud Protection+”, progettata appositamente per i clienti di Google Cloud.

“Il rischi legati alla cyber-security sono complessi e in continua evoluzione, e l’esposizione al cloud è tra le minacce più rilevanti oggi”, ha affermato Thomas Kang, capo del settore Cyber nordamericano di AGCS. “Servire un mercato in via di sviluppo con partner come Munich Re e Google Cloud è l’ideale – ha spiegato – Non solo otterremo informazioni preziose sull’approccio alla sicurezza delle aziende, ma saremo in prima linea nella comprensione e nella gestione dei rischi emergenti associati al cloud“.

La polizza assicurativa offrirà copertura fino a 50 milioni di dollari di perdite ed è pensata per proteggere le aziende dall’impatto finanziario dell’interruzione dell’attività causata da problemi informatici nei sistemi informatici dell’organizzazione assicurata, nei servizi Google Cloud o nei sistemi IT critici di fornitori esterni.

I clienti target iniziali sono aziende con sede negli Stati Uniti con un fatturato annuo compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di dollari, anche se l’intenzione è poi di allargare il servizio anche a quelle fuori dagli USA.

(Foto: Bethany Drouin)