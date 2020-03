Goldman Sachs vede un 2020 in recessione per l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia sarà il Paese a soffrire maggiormente le conseguenze economiche del coronavirus. Ne sono convinti gli esperti di Goldman Sachs che vedono un 2020 in recessione per il Belpaese.

Secondo gli addetti ai lavori il Prodotto Interno Lordo italiano calerà del 3,4% quest’anno rispetto al +0,2% pre-crisi con una ripresa al 3,5% nel 2021.

Ma con il Covid-19 farà i conti non soltanto l’Italia. Lo scenario recessivo – avverte Goldman Sachs – riguarda tutta la zona euro e i principali Paesi europei. “Vediamo la zona euro in recessione nel primo semestre, con contrazioni del PIL reale a livello di area dell’1% nel primo trimestre e del 3% nel secondo trimestre” – si legge nel rapporto -. “Il colpo sarà probabilmente maggiore in Italia, ma ora prevediamo anche forti flessioni in Germania, Francia e Spagna”.

In Germania è previsto un calo della crescita dell’1,9%, in Francia dello 0,9% mentre in Spagna dell’1,3%, con un rimbalzo atteso nel 2021 rispettivamente a 3,6%, 3% e 4,3%.