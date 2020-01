Goldman Sachs, utili in calo per oneri scandalo malese

editato in: da

(Teleborsa) – Profitti in calo per Goldman Sachs Group che ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 1,72 miliardi di dollari, in calo del 26% rispetto all’anno prima (2,32 miliardi). L’EPS si è attestato così a 4,69 dollari dai 6,04 USD precedenti.

I conti sono stati zavorrati dalla’accantonamento per lo scandalo dei fondi malesi (1,24 miliardi di dollari). I ricavi sono però cresciuti del 23% a 9,96 miliardi di dollari.

Il titolo Goldman Sachs Group al Nyse sta guadagnando ora lo 0,89% dopo aver subito qualche pressione inizialmente.