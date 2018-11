Goldman Sachs mette di malumore i bancari

editato in: da

(Teleborsa) – La promozione dell’EBA agli ultimi stress test non sembra giovare al comparto bancario tricolore, oggi al centro di consistenti vendite.

Pesa qualche presa di profitto dopo i recenti rialzi ma anche il colpo di scure di Goldman Sachs su alcune “big”. La banca d’affari ha tagliato il giudizio su BPER Banca e Intesa Sanpaolo a “sell” e limato il target price rispettivamente a 3 euro e a 1,95 euro. Il target price di Unicredit è stato invece abbassato a 17,2 euro con giudizio confermato a “buy”.

Le banche oggetto degli stress test dell’EBA sono state Intesa, Unicredit, BPM e UBI Banca.

In parallelo la Banca Centrale Europea ha ha condotto ulteriori propri test anche su banche significative sotto la responsabilità della sua vigilanza, in particolare BPER, Mediobanca, Iccrea e Carige, anche se i risultati di questi esami non saranno diffusi.