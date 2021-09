Goldman Sachs, la divisione Petershill si quoterà sulla Borsa di Londra

editato in: da

(Teleborsa) – Petershill Partners, unità di Goldman Sachs che ha partecipazioni in alcune delle maggiori società di alternative asset management, ha annunciato di stare valutando un’offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Londra. Petershill Partners ha oggi investimenti di minoranza in 19 società di private equity, precedentemente detenuti in fondi privati ??gestiti da Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Le aziende in cui detiene investimenti hanno in gestione 187 miliardi di dollari di asset aggregati. Petershill Partners afferma di avere “un’interessante leva operativa e una significativa opportunità di crescita attraverso ulteriori acquisizioni“.

Le azioni ordinarie dovrebbero essere ammesse al segmento premium del Main Market del London Stock Exchange. L’offerta comprenderebbe l’emissione di nuove azioni ordinarie, con obiettivo dichiarato pari a circa 750 milioni di dollari, e la vendita di azioni ordinarie esistenti al fine di raggiungere un flottante del 25%. Secondo quanto detto da alcune fonti a Bloomberg, la valutazione della società potrebbe essere superiore ai 5 miliardi di dollari.



“Attraverso una quotazione a Londra, Petershill Partners renderebbe disponibile agli investitori istituzionali un’opportunità unica di accedere a partecipazioni in una serie di importanti gestori patrimoniali alternativi – ha commentato Naguib Kheraj, presidente non esecutivo di Petershill Partners – Attraverso Petershill Partners, gli investitori trarrebbero vantaggio dall’esperienza di Goldman Sachs come suo operatore sia in termini di gestione del portafoglio esistente che di opportunità di sviluppo per effettuare ulteriori investimenti futuri in questo settore in rapida crescita“.