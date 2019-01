Goldman Sachs, conti record nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati finanziari in decisa crescita per Goldman Sachs. La prima banca d’affari al mondo ha archiviato il quarto trimestre del 2018 con un utile di 2,54 miliardi di dollari, o 6,04 dollari ad azione, contro il rosso di 1,93 miliardi di dollari, o 5,51 dollari ad azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Battute le attese del mercato che erano di 4,45 dollari ad azione.

Pressoché invariati i ricavi a 8,08 miliardi di dollari, superiori rispetto ai 7,6 miliardi delle stime degli analisti.

Per quanto riguarda l’intero 2018, Goldman Sachs ha registrato un utile netto di 10,46 miliardi di dollari (EPS record a 25,27 dollari), in deciso aumento rispetto ai 4,29 miliardi del 2017. Su anche i ricavi pari a 36,62 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto a quelli del 2017. Si tratta del livello più alto dal 2010.

“Siamo soddisfatti delle nostre prestazioni per l’anno – ha dichiarato David M. Solomon, Presidente e Amministratore Delegato della banca statunitense – . Nell’anno, abbiamo realizzato una crescita dei ricavi a due cifre, il più alto utile per azione nella storia dell’azienda e il migliore rendimento del capitale netto (ROE) dal 2009. Siamo fiduciosi di essere ben posizionati per supportare un universo di clienti ancora più ampio, continuare a diversificare il nostro mix di ricavi e fornire forti rendimenti per i nostri azionisti negli anni a venire”.

Brilla il titolo al Nyse: +8,22%.