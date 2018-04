GOL decolla al Nyse dopo i dati sul traffico

editato in: da

(Teleborsa) – Protagonista al Nyse GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A., che mostra un’ottima performance dell’8,97%. Gli azionisti della banca d’affari BofA/Merrill Lynch hanno alzato la raccomandazione sul titolo della holding che controlla il secondo vettore aereo del Brasile da neutral a buy, dopo la diffusione dei dati preliminari sul traffico.

A marzo la compagnia aerea brasiliana ha registrato ricavi per passeggero (RPK) in crescita dello 0,7% a 2,97 miliardi di dollari.

In calo dell’1,5% il numero di passeggeri trasportati.

Il fattore di carico (load factor) è salito al 78,5% dal 77,3% registrato un anno fa, grazie all’aumento della domanda dello 0,7%.