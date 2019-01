GO internet proroga diritti d’uso frequenze 5G

editato in: da

(Teleborsa) – GO internet ha effettuato il pagamento per la proroga dei diritti d’uso sulla banda 3.4-3.6 GHz nelle Regioni Marche ed Emilia Romagna.

Il pagamento del contributo, richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) entro il termine ultimo del 31 gennaio 2019, è avvenuto in anticipo e in un’unica soluzione. L’importo, calcolato in base ai parametri indicati da AGCom con apposito parere (Delibera 183/18/CONS), ammonta per GO internet a circa Euro 2,7 Milioni. Il versamento della somma è un requisito sostanziale e imprescindibile per ottenere la proroga, dei diritti d’uso delle frequenze 5G fino al 31 dicembre 2029.

La frequenza 5G, il futuro standard di comunicazione mobile che offrirà un’altissima banda con una bassissima latenza, permetterà di collegare ad alta velocità oggetti e persone. Diverranno così realtà molti progetti oggi solamente sulla carta: dalla smart-car, l’auto sempre connessa, all’Internet of Things, dalla domotica (la casa gestita da smartphone), alle città intelligenti, tutte tecnologie che richiedono una rete a banda larghissima per poter funzionare.

Il MISE ha stabilito di concedere la proroga dei diritti fino a un massimo di 40 MHz, in una banda così pregiata per lo sviluppo del 5G, subordinando la decisione al pagamento dei suddetti contributi. La decisione è avvenuta dopo un procedimento complesso, iniziato con la presentazione di un’apposita istanza nell’ottobre del 2017. Il procedimento è anche stato oggetto di una consultazione pubblica da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.