Go Internet, prende forma l’accordo con Linkem

(Teleborsa) – Prende forma il progetto di ricapitalizzazione di Go Internet finalizzato all’investimento di Linkem.

Il Consiglio di Amministrazione di Go Internet ha infatti deliberato di sottoporre all’Assemblea straordinaria la proposta di aumento di capitale per un importo massimo di 4 milioni di euro da offrire in sottoscrizione a Linkem.

Saranno emesse massime 2.857.142 azioni ordinarie rappresentanti nel loro insieme una quota non superiore al 21,22% del capitale sociale della società.

Il prezzo di sottoscrizione sarà di 1,40 euro, di cui 1,30 euro da imputare a capitale e 0,10 euro a titolo di sovrapprezzo.

L’operazione sarà eseguita entro il 30 giugno 2018.