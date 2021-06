GO internet, assemblea approva bilancio e nomina CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di GO internet ha deliberato per la parte ordinaria l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base dell’unica lista di candidati presentata dal socio Franco Colaiacovo Gold, determinandone in n. 7 i componenti, nelle persone di: Giuseppe Colaiacovo – Presidente, Marco Di Gioacchino – Consigliere delegato, Flavio Ubaldi – Consigliere delegato, Daniela Colaiacovo – Consigliere, Marco Bariletti – Consigliere, Cosimo Buccella – Consigliere, Cesare Veneziani – Consigliere indipendente.

Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la nomina del Giuseppe Colaiacovo quale Presidente e ha provveduto a conferire le deleghe operative a Marco Di Gioacchino quale CEO e Flavio Ubaldi quale COO.

Infine l’Assemblea, che si è riunita anche in Straordinaria per dare seguito a quanto previsto nel regolamento emittenti AIM Italia, ha deliberato positivamente in relazione alle modifiche da apportare agli articoli 9, 15.3 e 16.3 dello Statuto sociale.

(Foto: © rawpixel)