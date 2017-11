Gluten Free e Lactose Free Expo, sempre tanti gli eventi nella giornata conclusiva

(Teleborsa) – Si è aperto sabato 18 novembre 2017 Gluten Free Expo, la fiera internazionale sui cibi senza glutine, per la prima volta affiancata da Lactose Free Expo, dedicato ai prodotti senza lattosio, alla sua prima edizione. Al taglio del nastro il Presidente di IEG – Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, e l’Amministratore Delegato di Exmedia, Juri Piceni, che fa parte del gruppo IEG.

Le due manifestazioni quest’anno hanno ottenuto il supporto dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che, per la prima volta, è partner del programma di incoming buyer esteri. L’agenzia ha offerto il suo appoggio per la realizzazione di un Osservatorio sul mercato gluten free, in particolare con un focus su un paese europeo, la Gran Bretagna, che andrà ad integrare l’Osservatorio annuale di Gluten Free Expo dedicato al comparto italiano.

L’evento fieristico sulla salute ed il benessere si chiude oggi con un programma altrettanto ricco di appuntamenti come il fine settimana: durante la terza giornata è in programma il Campionato Europeo di Pizza senza glutine organizzato da Pizza e Pasta Italiana che si svolgerà presso il Pizza Lab.

Non mancheranno focus dedicati al mercato, come il convegno organizzato in collaborazione con Distribuzione Moderna dal titolo GDO e prodotti Gluten Free: quali prospettive? che sarà oggi alle ore 14:00 in Sala Noce.

Continuano anche gli show cooking presso il Master Lab e le degustazioni, i laboratori e le dimostrazione presso gli stand.

Inoltre, dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso anno, ritorna la seconda edizione di Gluten Free Awards che quest’anno ha coinvolto 50 aziende espositrici con più di 120 prodotti in gara. La premiazione verrà fatta questa sera presso la Sala Tiglio.