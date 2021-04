Glovo ha chiuso un round di finanziamento serie F da 450 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Glovo, uno dei principali operatori mondiali di consegne a domicilio, ha annunciato oggi di aver raccolto 450 milioni di euro in un round di finanziamento serie F guidato da Lugard Road Capital e Luxor Capital Group e a cui hanno partecipato anche i precedenti investitori Delivery Hero, Drake Enterprises e GP Bullhound.

A seguito di questo round di finanziamento, il più grande nella storia per la startup spagnola, Glovo intende fare significativi investimenti per espandere la propria presenza nei 20 mercati in cui opera, con particolare attenzione sullo sviluppo del Quick Commerce, il servizio rapido di consegna a domicilio della spesa e di altri generi di prodotti in qualsiasi momento della giornata.

Nelle città più grandi in cui è attiva, Glovo è già in grado di fornire consegne ultraveloci entro 10 minuti attraverso la sua rete di “dark store“, ha sottolineato in una nota. Glovo continuerà a cercare partnership strategiche simili ai suoi accordi con supermercati come Carrefour, Continente e Kaufland, investendo anche nelle proprie infrastrutture e centri di distribuzione.

La società attualmente gestisce dark store a Barcellona, ??Madrid, Lisbona e Milano e aprirà punti operativi simili a Valencia, Roma, Porto e Bucarest, tra gli altri, con l’obiettivo di averne 200 entro la fine del 2021.

“Questo investimento ci consentirà di raddoppiare i nostri mercati principali, accelerare la nostra posizione di leadership in luoghi in cui siamo già molto forti e continuare ad espandere la nostra eccellente divisione Q-Commerce, oltre a portare nuove innovazioni alla nostra offerta multi-categoria”, ha commentato Oscar Pierre, co-fondatore e CEO di Glovo.