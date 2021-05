Global Health Summit, Draghi: “Vaccinare il mondo e farlo rapidamente”

editato in: da

(Teleborsa) – “Trasferta” nella Capitale per la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, arrivata a Villa Pamphilj per il Global Health Summit, accolta dal Premier Mario Draghi. Insieme, infatti, guideranno i lavori del vertice che, virtualmente, riunirà nel corso della giornata i leader del G20.



“Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”, ha detto il Presidente del Consiglio aprendo il Summit. “La pandemia ha sottolineato la straordinaria importanza della cooperazione internazionale” per il presente e il futuro. “Con i partecipanti capiremo cosa è andato male” nella lotta al Covid 19. “Nel prepararci alla prossima pandemia, la nostra priorità ora è vincere quella attuale”.

Obiettivo di questo vertice è “mettere sotto controllo la pandemia ovunque, assicurare che i vaccini vengano dati a tutti, ovunque” attraverso le esportazioni ma anche condividendo “la capacità di produzione”, ha detto la Presidente della Commissione europea annunciando “100 milioni di dosi ai Paesi a basso medio reddito entro il 2021″.

Nella Dichiarazione di Roma che concluderà il Global Health Summit “ci impegneremo tutti a investire nella salute e nei professionisti della sanità”, ha spiegato von der Leyen ricordando “gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta, salvato vite” e che si sono impegnati “anche quando non c’era più niente da fare”. “La prima lezione che ho imparato dalla pandemia – ha sottolineato la presidente – è quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri e quanto i governanti devono lavorare con scienziati, esperti, operatori sanitari, aziende farmaceutiche e sicuramente con la società civile. Non dobbiamo mai dimenticare la comunità scientifica. Se oggi abbiamo una speranza lo dobbiamo a uomini e donne che hanno dedicato la loro vita alla scienza”.

C’è un legame tra salute, povertà e peggioramento ambientale”, ha detto il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico italiano, Silvio Brusaferro, presentando il rapporto redatto dal Panel di esperti scientifici per il Global Health Summit di Roma. Da Brusaferro arriva l’invito a “mettere in campo investimenti ora per costruire anche la struttura che preparerà le risposte alle nuove pandemie”.