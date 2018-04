editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dall’Assemblea di Glenalta alla business combination con CFT, società a capo di un gruppo che disegna, progetta e produce macchinari, linee complete e sistemi chiavi in mano, principalmente per l’industria Food & Beverage.

Si tratta, spiega un comunicato della Special Purpose Acquisition Company (SPAC), di un’operazione di reverse take-over.