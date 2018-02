Giustizia UE, Bruxelles lancia consultazione su formazione professionisti

(Teleborsa) – La Commissione europea lancia una consultazione pubblica per valutare l’attuale strategia di formazione giudiziaria nel diritto dell’UE e preparare la prossima per il 2019-2025. La consultazione, che si concluderà entro ottobre, ha come scopo quello di raccogliere il punto di vista delle parti interessate sulla formazione giudiziaria dei professionisti legali.

Due questionari saranno disponibili fino al 26 aprile 2018: uno generale sulla formazione nella legislazione dell’UE per i professionisti della giustizia, i rappresentanti e i formatori; e un secondo questionario mirato rivolto agli specialisti della formazione giudiziaria europea. La consultazione è disponibile online.

Vera Jourova, commissario per la giustizia ha dichiarato: “La legislazione europea non è statica, ma in costante evoluzione. Per migliorare la formazione dei professionisti, abbiamo bisogno prendere in considerazione i nuovi sviluppi e imparare dalla strategia attuale”.